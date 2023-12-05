Контейнеры закупило региональное министерство природопользования и экологии, общая стоимость новых мусорок – 9,7 млн. рублей, сообщили в мэрии. Полученные контейнеры уже начали

Контейнеры закупило региональное министерство природопользования и экологии, общая стоимость новых мусорок – 9,7 млн. рублей, сообщили в мэрии. Полученные контейнеры уже начали устанавливать, они позволят оборудовать примерно половину городских мусорных площадок. Планируется, что во Владимире разместят 500, а остальные 235 – распределят среди подведомственных муниципальных учреждений. Право аренды на контейнеры по результатам аукциона получила фирма