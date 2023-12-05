В них нужно будет складывать непищевые отходы, пригодные для переработки.

До конца 2023 года контейнерные площадки во Владимире оборудуют баками для раздельного сбора мусора. 735 контейнеров стоимостью почти 10 миллионов рублей было приобретено в рамках нацпроекта «Экология».С 2024 года половина мусора должна будет собираться раздельно. 500 контейнеров расставят около домов, остальные 235 — рядом с муниципальными учреждениями. Это количество позволит оборудовать примерно половину городских площадок. В новые мусорные баки нужно будет складывать пригодные для переработки непищевые отходы.По аукциону контейнеры будут переданы в аренду ООО «УНР», которые владеют сортировкой в Добром.