Во Владимире подрядчик, делавший ремонт в общеобразовательной школе, «заработал» лишние 200 тысяч...

Во Владимире подрядчик, делавший ремонт в общеобразовательной школе, «заработал» лишние 200 тысяч рублей.По информации пресс-службы региональной прокуратуры, по завершении строительных мероприятий в одной из школ Владимира, директором подрядной организации был подготовлен акт о выполнении работ. Общая сумма - более 850 тыс рублей.После предъявления документов к оплате - все денежные средства были перечислены подрядчику. Правда, при проверке прокуратурой был зафиксирован факт завышения стоимости фактически выполненных работ более, чем на четверть (220 тысяч рублей, если быть совсем точными).«… В акте приемки выполненных работ завышена площадь отремонтированной части кровли, а также дважды учтена стоимость одних и тех же строительных материалов...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса о преследовании.В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве («совершенном с использованием служебного положения») в отношении руководителя подрядной организации.При этом уточняется, что ущерб, причиненный общеобразовательной школе Владимира, уже возмещен в полном объеме. Расследование этого уголовного дела взято прокуратурой областного центра на контроль.Фото: pxfuel.com