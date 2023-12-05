Во Владимире прошла очередная конференция регионального отделения Единой России. На ней подвели...

Во Владимире прошла очередная конференция регионального отделения "Единой России".На ней подвели итоги работы партии, наметили планы на следующий год и определили делегата для участия во Всероссийском Съезде. Подробнее Александр СыпченкоВ зале областной научной библиотеки депутаты всех уровней- от сельских поселений до Государственной Думы, а также члены партии, которые стояли у истоков ее создания. Делегаты 34-й региональной конференции "Единой России" подводят итоги уходящего года. В своем вступительном слове перед однопартийцами секретарь регионального отделения, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что работа проделана огромная, но многие задачи еще не решены. Социальная сфера по-прежнему остается здесь ключевой.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения "Единой России":- Миллиард двести коммунальной техники, это не только в региональный Владупрдор, но и отдали в муниципалитеты, это позволяет работать на улучшение дорожной сети. Мы уже на миллиард шестьсот закупили пассажирского транспорта. Серьезно обновили в районах, в городе. Это не предел))В 2023-м значительно обновился состав Законодательного Собрания области. Депутатским корпусом, с участием фракции "Единой России" принят пакет важнейших законов и утвержден бюджет на ближайшую трехлетку. Спикер ЗС Ольга Хохлова избрана делегатом для участия во Всероссийском Съезде партии. Он пройдет 17 декабря.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Конечно очень приятно, что делегаты доверили мне такую пачечную миссию выполнять, быть делегатом, единственным делегатом от нашего региона, избранным. Есть по статусу, но избранным. Я никого не подведу.С 22-й годовщиной образования партии поздравил делегатов конференции и депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что принятие законов на федеральном уровне очень большая ответственность перед избирателями, поэтому каждый день "Единая Россия" через свои приемные проводит работу со всеми людьми, а не только с электоратом.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:- Партия сегодня активно помогает участникам СВО, отправляет гуманитарные конвои, встречается с семьями родных, чьи близкие находятся сегодня на передовой. Это наверное один из важных фокусов работы партии.Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", сенатор Владимир Киселев уверен, промышленность, сельское хозяйство, армия и другие сферы активно развиваются.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- Эти 22 года партия "Единая Россия" с Президентом занималась развитием нашей страны и сегодня мы с вами вспоминаем те тяжелейшие 90-е годы, когда не было элементарного.В ходе конференции были вручены памятные медали. Кроме этого, благодарностями по итогам избирательной кампании 2023 года награждены самые активные партийцы.Александр Сыпченко, Вести-Владимир.