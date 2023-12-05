Во Владимире прошла очередная конференция регионального отделения Единой России.
На ней подвели...
Во Владимире прошла очередная конференция регионального отделения "Единой России".
На ней подвели итоги работы партии, наметили планы на следующий год и определили делегата для участия во Всероссийском Съезде. Подробнее Александр Сыпченко
В зале областной научной библиотеки депутаты всех уровней- от сельских поселений до Государственной Думы, а также члены партии, которые стояли у истоков ее создания. Делегаты 34-й региональной конференции "Единой России" подводят итоги уходящего года. В своем вступительном слове перед однопартийцами секретарь регионального отделения, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что работа проделана огромная, но многие задачи еще не решены. Социальная сфера по-прежнему остается здесь ключевой.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения "Единой России":
- Миллиард двести коммунальной техники, это не только в региональный Владупрдор, но и отдали в муниципалитеты, это позволяет работать на улучшение дорожной сети. Мы уже на миллиард шестьсот закупили пассажирского транспорта. Серьезно обновили в районах, в городе. Это не предел))
В 2023-м значительно обновился состав Законодательного Собрания области. Депутатским корпусом, с участием фракции "Единой России" принят пакет важнейших законов и утвержден бюджет на ближайшую трехлетку. Спикер ЗС Ольга Хохлова избрана делегатом для участия во Всероссийском Съезде партии. Он пройдет 17 декабря.
Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Конечно очень приятно, что делегаты доверили мне такую пачечную миссию выполнять, быть делегатом, единственным делегатом от нашего региона, избранным. Есть по статусу, но избранным. Я никого не подведу.
С 22-й годовщиной образования партии поздравил делегатов конференции и депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что принятие законов на федеральном уровне очень большая ответственность перед избирателями, поэтому каждый день "Единая Россия" через свои приемные проводит работу со всеми людьми, а не только с электоратом.
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:
- Партия сегодня активно помогает участникам СВО, отправляет гуманитарные конвои, встречается с семьями родных, чьи близкие находятся сегодня на передовой. Это наверное один из важных фокусов работы партии.
Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", сенатор Владимир Киселев уверен, промышленность, сельское хозяйство, армия и другие сферы активно развиваются.
Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:
- Эти 22 года партия "Единая Россия" с Президентом занималась развитием нашей страны и сегодня мы с вами вспоминаем те тяжелейшие 90-е годы, когда не было элементарного.
В ходе конференции были вручены памятные медали. Кроме этого, благодарностями по итогам избирательной кампании 2023 года награждены самые активные партийцы.
Александр Сыпченко, Вести-Владимир.