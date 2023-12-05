По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет житель Владимира, работавший в одном из городских пунктов выдачи интернет-заказов.

По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет житель Владимира, работавший в одном из городских пунктов выдачи интернет-заказов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что подозреваемый вносил в документацию ложные сведения об оплате за товары. С помощью такой схемы он заполучил в своё распоряжение технику общей стоимостью свыше 140 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе владимирец во всём сознался и возместил ущерб, причинённый владельцу ПВЗ. В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.