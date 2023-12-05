Обвиняемый устроился в пункт выдачи недавно и находился на испытательном сроке. Хитрый сотрудник решил нажиться на маркетплейсе и заказал себе дорогую технику. Как сообщили в прокуратуре,

Обвиняемый устроился в пункт выдачи недавно и находился на испытательном сроке. Хитрый сотрудник решил нажиться на маркетплейсе и заказал себе дорогую технику. Как сообщили в прокуратуре, мужчина скачал приложение на телефон и оформил заказ. После получения товара фигурант внес в программу ложные сведения об оплате. Технику на 140 тысяч рублей обвиняемый забрал себе. Когда схема