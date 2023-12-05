Животные пришли полакомиться к кормушке. Такая зимняя подкормка очень важна для обитателей леса. Фотографию выложили сотрудники областной Госохотинспекции в соцсетях. В холодное время

Животные пришли полакомиться к кормушке. Такая зимняя подкормка очень важна для обитателей леса. Фотографию выложили сотрудники областной Госохотинспекции в соцсетях. В холодное время года корма не хватает всем животным. Но некоторые приспособлены к таким условиям, а некоторые – нет. Из поста, опубликованного в сообществе Госохотинспекции в соцсетях Как известно, в зимний период все дикие животные,