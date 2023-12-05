Правоохранители Юрьев-Польского района остановили автомобиль, за рулём которого сидел 23-летний иностранный гражданин.

Правоохранители Юрьев-Польского района остановили автомобиль, за рулём которого сидел 23-летний иностранный гражданин. Водитель показал полицейским фальшивое водительское удостоверение. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.В отношении иностранца возбудили уголовное дело, фигуранта поместили под стражу. В ходе расследования было установлено, что поддельный документ мужчина купил в одном из субъектов РФ.«Кроме того, полицейские установили, что водитель находится на территории России незаконно. Судом в отношении него принято решение о выдворении», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.