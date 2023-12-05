Суд признал 33-летнюю жительницу Александрова виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд признал 33-летнюю жительницу Александрова виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено летом текущего года на улице Октябрьской. Ранее судимая за убийство дама распивала алкоголь вместе со своим сожителем прямо возле городского магазина. По соседству «отдыхала» ещё одна компания, и вскоре между другом фигурантки и одним из мужчин вспыхнул конфликт.Началась драка, в ходе которой женщина пришла на помощь возлюбленному, достала нож и дважды вонзила клинок противнику в грудь. К счастью, пострадавший выжил, но попал в больницу.Суд приговорил даму к 3 годам и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.