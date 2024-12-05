Во время прокурорской проверки в двух гороховецких школах №1 и №3 нашли нарушения при хранении продуктов питания. Руководители образовательных учреждений получили представления и попали

Во время прокурорской проверки в двух гороховецких школах №1 и №3 нашли нарушения при хранении продуктов питания. Руководители образовательных учреждений получили представления и попали под дела об административных правонарушениях. Нарушения следующие (важно отметить, что не в обеих школах они есть, в списке просто описаны все, что были обнаружены): – мясные, рыбные изделия, яйца хранятся без