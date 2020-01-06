В штате Западная Австралия после нападения большой белой акулы погиб мужчина. Это произошло, когда дайвер нырял у своей лодки. По данным полиции, на ее борту находилась женщина, которую доставили в больницу в состоянии шока.

В штате Западная Австралия после нападения акулы погиб мужчина.Как сообщили местные спасатели, сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, совместно с полицией сейчас расследуют это происшествие.Сообщается, что оно произошло на острове Калл, что вблизи города Эсперанс.По сведениям портала News.com.au, большая белая акула напала на дайвера, когда он нырял у своей лодки.По данным полиции, на ее борту вместе с дайвером также находилась женщина, которую доставили в больницу в состоянии шока, передает РИА Новости.Поиски тела погибшего дайвера продолжаются.