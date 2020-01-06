Международная антитеррористическая коалиция в главе с США приостановила подготовку бойцов сил безопасности Ирака из-за обстрелов военных баз.

Международная антитеррористическая коалиция в главе с США приостановила подготовку бойцов сил безопасности Ирака из-за обстрелов военных баз.Как поясняется в заявлении штаба проводимой в Ираке и Сирии операции "Непоколебимая решимость", распространенном в воскресенье, 5 января, в результате ракетных обстрелов шиитской группировки "Катаиб Хезболла" за последние два месяца погибли несколько представителей иракских служб безопасности и гражданин США. Поэтому воинский контингент сосредоточился на защите иракских баз, где размещены войска коалиции."Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), поэтому мы приостановили эту деятельность", — приводит выдержки из заявления ТАСС.Парламент Ирака, в свою очередь, рассматривает вопрос о выводе из страны американского воинского контингента.Представитель группировки "Катаиб Хезболла" обратился к иракским военным с требованием отойти от американских военных баз на расстояние не менее километра до 17 часов по местному времени (совпадает с московским), пишет "Интерфакс".Между тем МИД Ирака передал послу США письмо, в котором осудил американскую операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и расценил ее как нарушение суверенитета Ирака, сообщает РИА Новости.Ранее о приостановке программы по обучению иракских военных проинформировала НАТО.