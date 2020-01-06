Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США. 17 номер мирового рейтинга встречался с американцем Тэйлором Фритцем. Встреча ознаменовалась волевой победой Хачанова.

Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США. 17 номер мирового рейтинга встречался с американцем Тэйлором Фритцем. Встреча ознаменовалась волевой победой Хачанова.Хачанов проиграл первый сет со счетом 3:6, но после этого смог переломить ход встречи и оставить за собой последующие две партии. Их он выиграл со счетом 7:5, 6:1. Для этого он затратил 1 час 53 минуты.Сборная России вышла вперед в противостоянии с США. Следом состоится второй одиночный матч, в котором сыграют Даниил Медведев и Джон Изнер. После их поединка также пройдет и матч парного разряда.