Камера наблюдения сняла момент авиаудара по военной академии в Триполи, жертвами которого стали по меньшей мере 30 курсантов, еще 33 человека получили ранения, сообщил представитель Минздрава правительства национального согласия страны.

Камера наблюдения сняла момент авиаудара по военной академии в Триполи, жертвами которого стали по меньшей мере 30 курсантов, еще 33 человека получили ранения, сообщил представитель Минздрава правительства национального согласия страны.По словам Амина аль-Хашеми, удар был нанесен поздним вечером в субботу, во время поверки перед тем, как курсанты отправятся в казармы. На кадрах видно, что ракета попала точно в строй новобранцев.Точное число погибших до сих пор не установлено, поскольку тела в буквальном смысле разорвало на части. В настоящее время речь идет о 30 жертвах, большинство из них — курсанты в возрасте от 18 до 22 лет, прибывшие со всех концов раздираемой междоусобицами Ливии. Еще 33 человека находятся под наблюдением врачей.В последние недели число воздушных налетов и обстрелов Триполи резко возросло. Эксперты выражают опасения, что ситуация может резко обостриться после того, как парламент Турции проголосовал за ввод войск в поддержку правительства национального единства.