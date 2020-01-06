Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса. Сгорели две тысячи жилых домов и тысячи хозяйственных построек. По меньшей мере 17 человек погибли, есть пропавшие без вести.

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса. Сгорели две тысячи жилых домов и тысячи хозяйственных построек. По меньшей мере 17 человек погибли, есть пропавшие без вести.В некоторых районах страны задымление настолько плотное, что тушить пожары с воздуха невозможно, сообщает телеканал "Россия 24".По предварительным данным, погибли сотни тысяч животных, в их числе и местные сумчатые — коалы. Жителей нескольких регионов пришлось эвакуировать. Часть побережья закрыта для туристов.Лесные пожары охватили Австралию еще в октябре 2019 года. Справиться с ними не удается до сих пор.