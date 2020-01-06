У телеведущей Даны Борисовой весьма непростые отношения с 12-летней дочерью Полиной. Недавно знаменитость даже взвыла от ее выходок.

У телеведущей Даны Борисовой весьма непростые отношения с 12-летней дочерью Полиной. Недавно знаменитость даже взвыла от ее выходок.Сейчас Дана нежится под солнечными лучами на острове Самуи, где ранее проходила курс реабилитации после употребления запрещенных веществ. Казалось бы, ничто не может омрачить прекрасный отдых звезды отечественного шоу-бизнеса, однако за некоторое время до новогодних праздников Борисовой пришлось пережить семейную драму.Накануне главного зимнего торжества супруг Даны ворвался в ее квартиру вместе с сотрудниками полиции и забрал у нее дочь. Мужчина обвиняет телеведущую в возвращении к пагубной привычке. Тогда Борисова сделала ряд анализов, которые показали, что знаменитость уже давно не употребляет наркотические вещества, однако ее отношения с Полиной были основательно подпорчены.Теперь же женщина поведала своим поклонникам, что дочь стала игнорировать ее в мессенджере WhatsUp? сообщает издание . Она поделилась с подписчиками скриншотами переписки, где отчетливо видно, как заботливая мать интересуется делами дочери и спрашивает, что ей привезти в подарок, однако подросток упорно не отвечает на сообщения Даны, хоть и читает их."Все это мы уже сто, нет, двести раз проходили, я не достойна общаться, мама кругом ВИНОВАТА" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала телеведущая на опубликованном скриншоте. Впрочем, ее поклонники искренне надеются, что однажды отношения звездной семьи придут в норму.5 Янв 2020 в 12:05 PST