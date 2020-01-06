Церемонию прощания с генералом Сулеймани, погибшим результате ракетного удара США, возглавил аятолла Али Хаменеи, сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Рухани.

Церемонию прощания с генералом Сулеймани, погибшим в результате ракетного удара США, возглавил аятолла Али Хаменеи, сообщает агентство "Рейтер". Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Рухани.Иранский высокопоставленный военный Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, операция по его устранению была проведена в Ираке, в аэропорту Багдада американскими военными по указанию президента Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Позднее Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.Дочь Сулеймани Зейнаб назвала Трампа безумцем и предупредила об ответных действиях, добавляет "Рейтер". Дочь генерала, обращаясь к Трампу, заявила на прощальной церемонии: "Не думай, что все кончено со смертью моего отца". Она также добавила, что для США и их союзника Израиля настал "черный день".В Иране Сулеймани был сразу признан мучеником, а действия США назвали преступлением и терактом, за который пообещали отомстить. Рухани назвал гибель генерала большой потерей для руководства Исламской Республики, которую, будет трудно восполнить. Рухани и пресса назвали погибшего генерала "исключительно талантливым политиком и стратегом" и "супергероем".Масштабные церемонии прощания прошли в Ираке, в воскресенье тело генерала было доставлено в Иран – сначала состоялись прощания в Ахвазе, Мешхеде, а теперь — Тегеране. Массы людей в понедельник рано утром вышли на центральные улицы города, чтобы проститься с генералом перед похоронами в его родном Кермане. Толпа несла портреты погибшего, черные флаги скорби и красные флаги готовности мстить. Хаменеи прочитал молитву над погибшим и оплакал его гибель. Скандируя "Смерть Америке, смерть Израилю", участники церемонии прощания обещали отомстить США за потерю геройски погибшего мученика.Руководством США ликвидация Сулеймани воспринимается как превентивная мера против возможной войны. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности. А Конгресс США планирует рассмотреть резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси, адресованное законодателям-демократам. В нем говорится, что на этой неделе палата представителей Конгресса проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана.Как подчеркнула в письме Пелоси, убийство Сулеймани, было "провокационным и несоразмерным". Это поставило под угрозу жизнь и безопасность американских военнослужащих и дипломатов. А также обострило и без того непростые отношения с Ираном. Автором резолюции выступит конгрессмен Элисса Слоткин — бывший аналитик ЦРУ и Министерства обороны, специализирующийся на шиитских боевиках.