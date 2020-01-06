Российский нападающий Монреаль Канадиенс Илья Ковальчук сделал дорогой подарок своему партнеру по команде Бретту Кулаку. Канадский защитник получил часы Rolex с гравировкой. Таким образом россиянин решил отблагодарить одноклубника за 17-й номер, который Кулак уступил Ковальчуку.

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук сделал дорогой подарок своему партнеру по команде Бретту Кулаку. Канадский защитник получил часы Rolex с гравировкой. Таким образом россиянин решил отблагодарить одноклубника за 17-й номер, который Кулак уступил Ковальчуку.О подарке российского хоккеиста сообщил североамериканский журналист Джон Лю в своем Twitter. Канадец взял себе 77-й номер, объяснив это любовью к цифре 7.Напомним, что "Монреаль Канадиенс" подписал двусторонний контракт с Ковальчуком 3 января сроком на один год. Ранее с ним досрочно расторг соглашение другой клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".В свое время Илья Ковальчук принял решение выступать под 17-м номером из-за Валерия Харламова. Точнее, из-за своего отца, который был страстным поклонником легендарного советского хоккеиста. Харламов играл под 17-м номером как в ЦСКА, так и в сборной СССР.