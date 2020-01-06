В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно еще две встречи. В одной из них победителя пришлось выявлять с помощью буллитов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно еще две встречи. В одной из них победителя пришлось выявлять с помощью буллитов."Миннесота Уайльд" и "Калгари Флеймз" забросили в основное время восемь шайб – по четыре каждый из соперников. "Миннесота" все время вырывалась вперед, а "Калгари" догонял. Дополнительное время не принесло успеха ни одной из сторон. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Флеймз"."Детройт Ред Уингз" в гостях выигрывал у "Чикаго Блэкхоукс" 2:0 после первого периода. Но "черные ястребы" ответили "красным крыльям" четырьмя точными бросками. "Чикаго" одержал победу 4:2.