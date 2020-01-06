В Якутии не удается побороть вспышку кори. Число заболевших растет, зафиксировано уже 68 случаев. 16 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.

В Якутии не удается побороть вспышку кори. Число заболевших растет, зафиксировано уже 68 случаев. 16 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.На время ухудшения ситуации здание республиканского детского противотуберкулезного санатория отвели под стационар для заболевших корью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.Жителям напоминают о необходимости вакцинации.Опасный вирус распространился в республике в начале декабря. Уже к концу месяца число заболевших превысило 50, напоминает телеканал "Россия 24".