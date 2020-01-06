Экипаж российской команды КАМАЗ-Мастер во главе с Антоном Шибаловым стартовал с победы на первом этапе легендарного ралли-марафона Дакар, который в 2020 году проходит в Саудовской Аравии. Россиянин первенствовал в зачете грузовиков.

Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" во главе с Антоном Шибаловым стартовал с победы на первом этапе легендарного ралли-марафона "Дакар", который в 2020 году проходит в Саудовской Аравии. Россиянин первенствовал в зачете грузовиков.Протяженность первого этапа составила 319 километров, и Шибалов со своими партнерами преодолел это расстояние за 3 часа 40 минут и 35 секунд. Спустя 1 минуту 33 секунды на финиш приехал экипаж белорусского гонщика Сергея Вязовича на МАЗе. Третьим стал голландец Янус ван Кастерен на Iveco (+3.09).В десятке лучших финишировали еще три экипажа из России: Дмитрий Сотников стал четвертым (+4.07), Андрей Каргинов (+6.38) – седьмым, а действующий победитель ралли-рейда Эдуард Николаев замкнул Топ-10, завершив гонку через 11 минут 24 секунды после Шибалова.