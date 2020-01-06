Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя встречами. В Москве местное Динамо нанесло поражение Спартаку 3:0. В Казани Ак Барс в дополнительное время обыграл челябинский Трактор 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя встречами. В Москве местное "Динамо" нанесло поражение "Спартаку" 3:0. В Казани "Ак Барс" в дополнительное время обыграл челябинский "Трактор" 4:3."Динамо" вышло вперед на 9 минуте, после того, как Андре Петерссон реализовал численное преимущество. В начале второго периода Петерссон забросил вторую шайбу. В конце третьего периода Дмитрий Яшкин поразил пустые ворота и установил окончательный счет 3:0. Динамовцы набрали 60 очков и вышли на третье место в Западной конференции. У "Спартака" 54 очка и пятое место, тоже на Западе.В Казани играли представители Восточной конференции – "Ак Барс" и "Трактор". Гости вели 3:0 после бросков Лукаша Седлака, Александра Авцина и Ника Бэйлена. Но в третьем периоде Станислав Галиев отыграл одну шайбу. Затем дважды отличился ветеран "барсов" Данис Зарипов. В основное время ничья 3:3. В дополнительном периоде Артем Галимов принес победу Ак Барсу" со счетом 4:3. Казанцы набрали 64 очка и лидируют на Востоке. У "Трактора" 38 очков и последнее двенадцатое место.