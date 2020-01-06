Московский футбольный клуб Динамо проявляет заинтересованность в нападающем загребского Динамо и сборной Хорватии Мисло Оршиче. Конкурентами бело-голубых в борьбе за 27-летнего хорвата являются Лион, Валенсия и четыре английских клуба.

Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет заинтересованность в нападающем загребского "Динамо" и сборной Хорватии Мисло Оршиче. Конкурентами бело-голубых в борьбе за 27-летнего хорвата являются "Лион", "Валенсия" и четыре английских клуба.Помимо этого, Оршич также имеет два официальных предложения из Китая и США, сообщает Чемпионат.Com. Впрочем, сам футболист отказался рассматривать их, желая продолжить свои выступления в одном из европейских чемпионатов.Отметим, что Оршич является чемпионом Хорватии. В составе загребского "Динамо" он провел 13 матчей, отличившись в них 11 голами. С этим показателем результативности он является вторым бомбардиром чемпионата Хорватии.Также он имеет четыре гола в групповом этапе Лиги чемпионом нынешнего сезона.За сборную Хорватии он сыграл три матча, в которых отметиться забитыми голами ему не удалось.