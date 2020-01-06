Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал страж ворот московского Динамо Иван Бочаров. Голкипер бело-голубых в двух встречах 2020 года одержал две победы, не пропустив в них ни одной шайбы.

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал страж ворот московского "Динамо" Иван Бочаров. Голкипер бело-голубых в двух встречах 2020 года одержал две победы, не пропустив в них ни одной шайбы.Среди защитников КХЛ выделила Якуба Ержабека из подольского "Витязя". В трех матчах он дважды праздновал победу, забросив три шайбы при показателе полезности "+1".Лучшим среди нападающих стал представитель омского "Авангарда" Сергей Шумаков. В двух играх он набрал шесть (две шайбы + четыре передачи) очков. Новичком недели признан Янис Ворис из рижского "Динамо". В матче против казахстанского "Барыса" 19-летний вратарь латвийской команды оформил первый "сухарь" в карьере.