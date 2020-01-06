Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную страны по хоккею за красивую игру на чемпионате мира. Наша команда заняла второе место на только что закончившемся в чешской Остраве турнире.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную страны по хоккею за красивую игру на чемпионате мира. Наша команда заняла второе место на только что закончившемся в чешской Остраве турнире.В финале сборная России выигрывала у канадцев со счетом 3:1 за 10 минут до конца третьего периода. Но канадцы забросили три шайбы и одержали победу 4:3. Российская команда завоевала серебряные награды."Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!" — написал Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети.