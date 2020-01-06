Полиция Киева обнаружила тела двух связанных девушек в шкафу одной из квартир в Подольском районе. О происшествии сообщили представители пресс-службы полиции города.

Полиция Киева обнаружила тела двух связанных девушек в шкафу одной из квартир в Подольском районе. О происшествии сообщили представители пресс-службы полиции города.Как уточняется, трупы обнаружила владелица квартиры, сдавшая погибшим жилье на время праздников. Девушек со связанными руками нашли в шкафу на балконе. На их телах были множественные ножевые ранения, сообщает Lenta.ru. Одной погибшей было 19 лет, другой – 16. Обе родом из Киева. Родственники заявили об их пропаже 2 января текущего года.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").В настоящее время на месте ЧП работают судмедэксперт и сотрудники следственно-оперативной группы.