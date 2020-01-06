В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг. Причина такой поспешности - обострение ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг. Причина такой поспешности — обострение ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.Все ключевые решения в НАТО принимаются на Североатлантическом совете. Примерно раз в полгода встречи проводятся на уровне министров иностранных дел и обороны. Решения принимаются консенсусом. Председательствует на заседаниях совета генеральный секретарь альянса, передает ТАСС.В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Вашингтона, операция носила оборонительный характер.Иран пообещал отомстить за боевого офицера. Высший совет национальной безопасности Ирана возложил всю ответственность за "преступную авантюру" на США.