В Шанхае завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и представительницей России Александрой Горячкиной. Россиянка черными фигурами сыграла вничью с обладательницей шахматной короны.

В Шанхае завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и представительницей России Александрой Горячкиной. Россиянка черными фигурами сыграла вничью с обладательницей шахматной короны.Напомним, что в первой партии соперницы также не выявили победителя. Таким образом, счет стал 1:1. Третья партия между Вэньцзюнь и Горячкиной состоится 8 января.Всего шахматисткам предстоит провести 12 партий. В случае ничейного результата спортсменки проведут тай-брейк.