Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в первой партии матча за звание чемпионки мира. Россиянка проводила партию белыми фигурами. Встреча прошла в Шанхае.

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в первой партии матча за звание чемпионки мира. Россиянка проводила партию белыми фигурами. Встреча прошла в Шанхае.Следующая партия между соперницами состоится в понедельник, шестого января. Шахматистки поменяются фигурами, и теперь Горячкина проведет партию черными фигурами. Первая часть поединка в Шанхае завершится 12 января, после чего турнир переедет во Владивосток.Всего спортсменки проведут 12 партий. Если же соперницы не смогут выявить победителя, то будет назначен тай-брейк.