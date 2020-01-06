Российский газ по трубопроводу Турецкий поток начали получать Греция и Северная Македония. Как сообщил глава Булгартрансгаза Владимир Малинов, используется новая точка на границе с Турцией. В первый день 2020 года поставки голубого топлива по Турецкому потоку начались в Болгарию.

Российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" начали получать Греция и Северная Македония.Как сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов, используется новая точка "Странджа 2", что на границе с Турцией.Ранее сообщалось, что 1 января поставки голубого топлива по "Турецкому потоку" начались в Болгарию, что, по предварительным оценкам, позволит Софии сэкономить около 40 миллионов евро.По состоянию на начало 2020 года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которого пришел "Турецкий поток", не задействованы, передает РИА Новости.Однако, как отметил Малинов, при необходимости власти Болгарии смогут использовать и мощности этого газопровода.Данный проект предусматривает строительство двух ниток газопровода: первая обеспечит поставки в Турцию, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу.Обе нитки "Газпром" заполнил еще в ноябре, а официальный запуск "Турецкого потока" запланирован на 8 января.Турецкий поток. Итоги. Документальный фильм Тимура Султанова