В Николаевске-на-Амуре семимесячный ребенок стал жертвой забывчивости собственной матери. Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.

В Николаевске-на-Амуре семимесячный ребенок стал жертвой забывчивости собственной матери. Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов. К тому моменту мальчик был мертв.Трагедия разыгралась утром 5 января в доме на улице Орлова. По предварительной версии, которую приводит телеграм-канал "Опер слил", причиной смерти малыша стало переохлаждение — днем температура в городе не поднимается выше отметки в минус 10 градусов по Цельсию, а в утренние часы достигает и минус 20.СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".