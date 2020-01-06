Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Такое заявление на пресс-конференции сделал представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф. Выступление Халфа транслировал телеканал Аль-Джазира.

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Такое заявление на пресс-конференции сделал представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф. Выступление Халфа транслировал телеканал "Аль-Джазира".По его словам, отныне деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренингами военнослужащих. Такое решение Халф объяснил последними недружественными шагами со стороны США, в частности, ракетными ударами, приведшими к гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и погибли еще 10 человек."Это глупость в отношении которой невозможно молчать", — отметил Халф, отдельно указав, что спецоперации были проведены американцами единолично, не ставя в известность генеральное командование вооруженными силами.В ближайшее время иракское правительство ограничит наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.