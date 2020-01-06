Тегеран не отказывается от переговоров с Белым домом по вопросам ядерной сделки после гибели генерала Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, к войне Иран не стремится, но заставит США пожалеть о содеянном.

Тегеран не отказывается от переговоров с Белым домом по вопросам ядерной сделки после гибели генерала Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, к войне Иран не стремится, но заставит США пожалеть о содеянном, передает "Интерфакс".В это же время президент Ирана Хасан Роухани переговорил по телефону со своим афганским коллегой Аштрафом Гани и выразил надежду, что дружественные страны осудят это преступление. Со своей стороны Гани пообещал, что Афганистан приложит все усилия для содействия миру и стабильности, передает РИА Новости.Гибель Сулеймани накалила и без того непростую обстановку в регионе. Иран как раз должен был объявить о следующих мерах по отказу от ядерных обязательств. Теперь решение будет приниматься с учетом гибели генерала. Перед этим Иран неоднократно заявлял о готовности к переговорам в формате "5+1", если Штаты отменят санкции, но исключал возможность двусторонних переговоров.3 января Пентагон нанес ракетный удар по району аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Оборонное ведомство США заявило, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа и носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить дислоцированных в Ираке и других странах американских военнослужащих. Вашингтон утверждает, что планировавшиеся генералом Сулеймани атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.