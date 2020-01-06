Убийство генерала Сулеймани должно рассматриваться Советом Безопасности ООН. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Убийство генерала Сулеймани должно рассматриваться Советом Безопасности ООН. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, Тегеран уже инициировал соответствующее заседание в Совбезе. Тем временем Вашингтон пригрозил Ирану новыми ударами в случае эскалации конфликта со стороны Исламской Республики.Посла Швейцарии — страны, которая представляет интересы США в Иране с момента захвата заложников в американском посольстве в 1979-м году, — вызывают в МИД Исламской Республики уже в третий раз за последние несколько дней. Нынешний повод — угрозы Дональда Трампа нанести удары в случае эскалации конфликта со стороны Ирана."Иран очень смело говорит о нападении на определенные активы США, чтобы отомстить за то, что мы избавили мир от их лидера террористов… Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад. И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!" – заявил американский президент.По традиции красноречивое послание Трампа власти Ирана не оставили без ответа. Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави усомнился, что Вашингтон сможет подкрепить слова делом. А глава МИД Джавад Зариф напомнил, что уничтожение объектов культурного наследия — военное преступление и нарушение международных законов. Равно как и убийство генерала Сулеймани."Грубо нарушив международное право подлым убийством в пятницу, Дональд Трамп угрожает совершить новое нарушение. Нападение на объекты культурного наследия является военным преступлением. Как бы то ни было, конец злополучного присутствия США в Западной Азии уже начался", — написал твит Джавад Зариф.Американская пресса пишет, что Вашингтон приступил к переброске на Ближний Восток американских солдат. По разным данным – от трех до четырех тысяч военнослужащих. Любопытно, что на сегодняшний день более 170 иракских парламентариев уже подписали законопроект, призывающий изгнать войска США из Ирака.Эксперты в свою очередь отмечают, что убийство Сулеймани и последующие агрессивные заявления Трампа нанесут ущерб отношениям с традиционными союзниками. Если Лондон, которому Вашингтон пообещал новое торговое соглашение после Брекзита, поддерживает позицию США, то Берлин заявляет о нарушении международного права. А Дания и Швеция и вовсе решили приостановить свою миссию в Ираке в рамках возглавляемой США коалиции. Тем временем глава МИД ЕС Жозел Боррель пригласил своего иранского коллегу в Брюссель. И центральной темой на этот раз станет не сохранение ядерной сделки, а предотвращение полномасштабного вооруженного конфликта, который нанесет урон не только европейской, но и глобальной безопасности.