Иран готовит удар по американским военным объектам, заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире CNN. Это станет ответом на убийство генерала Сулеймани.

Иран готовит удар по американским военным объектам, заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире CNN. Это станет ответом на убийство генерала Сулеймани.По словам Дегана, войну начала Америка, и поэтому Белый дом должен быть готов к равноценному ответу – против военных объектов. При этом подчеркнул, что власти Ирана никогда не стремились и не будут к войне.В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Вашингтона, операция носила оборонительный характер.Иран пообещал отомстить за боевого офицера.