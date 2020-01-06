Россиянка Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации, который проходит в новозеландском Окленде. Представительница России оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Россиянка Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации, который проходит в новозеландском Окленде. Представительница России оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2.В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между представительницей США Амандой Анисимовой и украинкой Катериной Козловой.Призовой фонд соревнований превышает 270 тысяч долларов. Турнир в Окленде завершится 12 января.