Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уверена, что продажа украинских земель иностранным компаниям может привести к страшным последствиям. По мнению эксперта, граждане страны поднимут кровавое восстание.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уверена, что продажа украинских земель иностранным компаниям может привести к страшным последствиям. По мнению эксперта, граждане страны поднимут кровавое восстание.Советник экс-президента Виктора Януковича заявила, что Украина никогда не войдет в Европейский союз. Если бы участники объединения на самом деле хотели включить страну в состав, то давно бы уже это сделали. "Они бы уже дали Украине помощь, как когда-то они давали Польше на строительство дорог, поддержку фермерства", – выразила мнение Анна Герман.Чтобы спастись от разорения, украинские власти вынуждены продавать земли западным корпорациям. По словам бывшего депутата Верховной рады, сегодня уже 10% чернозема принадлежит частным компаниями с иностранным капиталом. Дальнейшая продажа земель может привести к катастрофе, передает "ПолитНавигатор".29 Дек 2019 в 1:52 PST"Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания. Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Это закончится кровавой резней", – предупредила эксперт .