Программа игрового дня регулярного чемпионата КХЛ продолжилась несколькими матчами. В Ярославле Локомотив нанес крупное поражение китайскому Куньлунь Ред Стар. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу железнодорожников.

Программа игрового дня регулярного чемпионата КХЛ продолжилась несколькими матчами. В Ярославле "Локомотив" нанес крупное поражение гостям из Поднебесной – китайскому "Куньлунь Ред Стар". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "железнодорожников".Авторами голов в составе "Локо" стали Павел Кудрявцев, Артем Ильенко, Артур Каюмов, а Роман Савченко оформил дубль. Эта победа стала для ярославцев второй подряд. "Куньлунь" же не знает побед в четырех матчах кряду.В Минске у местных динамовцев гостил петербургский СКА. Подопечные Алексея Кудашова по ходу матча довели счет до крупного после голов Йоонаса Кемппайнена, Андрея Кузьменко, Миро Алтанена и Василия Глотова. Но выиграть всухую им не удалось – этому поспособствовал динамовец Артем Демков. Итог – 4:1 в пользу "армейцев" из Санкт-петербурга.В еще одном матче подольский "Витязь" обыграл "Адмирал" (4:3).