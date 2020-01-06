Прошли два матча 1/32 Кубка Англии. В матче двух ливерпульских клубов Ливерпуль со счетом 1:0 обыграл Эвертон. Челси в Лондоне нанес поражение Ноттингем Форест с результатом 2:0.

Прошли два матча 1/32 Кубка Англии. В матче двух ливерпульских клубов "Ливерпуль" со счетом 1:0 обыграл "Эвертон". "Челси" в Лондоне нанес поражение "Ноттингем Форест" с результатом 2:0.В мерсисайдском дерби шла упорная борьба. Однако "Ливерпуль" взял верх благодаря отличному удару Кертиса Джонса на 71 минуте. Молодой футболист закрутил мяч в ворота с угла штрафной площадки. Джордан Пикфорд был бессилен помочь "ирискам"."Челси" решил вопрос о выходе в 1/16 финала уже в первом тайме. На седьмоей минуте Каллум Хадсон-Одои вывел лондонцев вперед. Через 25 минут успех закрепил Росс Баркли. Этих двух голов "Челси" хватило для победы 2:0.