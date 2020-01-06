Тегеран пока не ответил на приглашение главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель на переговоры о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем иранской ядерной сделки. Об этом рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Тегеран пока не ответил на приглашение главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель на переговоры о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем иранской ядерной сделки. Об этом рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.В субботу, 4 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель побеседовал по телефону с Джавадом Зарифом, выразив глубокую обеспокоенность последними событиями в Ираке — в частности, ситуацией после убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Для обсуждения самых важных вопросов Боррель пригласил Зарифа в Брюссель.На переговорах предполагается обсудить меры по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, вопросы деэскалации в Ираке и отношений Ирана с США, передает ТАСС.Накануне Иран официально объявил об отказе от последнего из ключевых практических ограничений в рамках СВПД — оно касается количества центрифуг. Питер Стано в связи с этим заявил: Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после того, как получит от МАГАТЭ анализ конкретных действий Тегерана в ядерной сфере.ЕС уже выразил глубокое сожаление о сокращении Ираном своих обязательств по СВПД. Как написал в "Твиттере" Жозеп Боррель, Брюссель в своих действиях будет руководствоваться результатами мониторинга ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ.