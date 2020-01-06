МИД России не стал говорить о кандидатурах на пост посла на Украине, назвав информацию на эту тему слухами.

МИД России не стал говорить о кандидатурах на пост посла на Украине, назвав информацию на эту тему "слухами".Как уточняет РИА Новости, в Интернете появились данные о том, что должность может занять вице-премьер Дмитрий Козак. Кроме того, о своей готовности стать послом в Киеве сообщила депутат Наталья Поклонская, являющаяся зампредом думского комитета по международным делам.Россия и Украина установили дипотношения в 1992 году, а в 2014-м – отозвали своих послов.