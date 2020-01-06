Странам-участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана необходимо продолжать усиленно работать, чтобы его сохранить, считают в МИД РФ. Не видим иного действенного рецепта для спасения ядерной сделки, — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Странам-участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана необходимо продолжать усиленно работать, чтобы его сохранить, считают в МИД РФ."Не видим иного действенного рецепта для спасения ядерной сделки", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник, 6 января.На Смоленской площади отметили, что решение иранской стороны об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке является следствием накопившихся противоречий, и преодолеть их можно только сообща и упорно работая над этим.В МИД РФ заверили, что российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД, и призвали всех основных участников ядерной сделки "не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло".Тогда у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.