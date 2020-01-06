Восемнадцатилетний житель Павлова, что в Нижегородской области, погиб, а его приятель получил ножевое ранение, защищая незнакомую женщину от грабителя. Убийцу Сергея, который несколько часов не дожил до 19-го дня рождения, уже задержали.

Восемнадцатилетний житель Павлова, что в Нижегородской области, погиб, а его приятель получил ножевое ранение, защищая незнакомую женщину от грабителя. Убийцу Сергея, который несколько часов не дожил до 19-го дня рождения, уже задержали.Трагедия произошла около восьми часов вечера 3 января: на глазах молодых людей рослый мужчина напал на прохожую и попытался вырвать у нее сумку. Приятели вступились за незнакомку, но злоумышленник выхватил нож. Сергей пропустил удар — нож попал прямо в сердце. К моменту прибытия медиков он был мертв. Его семнадцатилетнего друга госпитализировали с ранением брюшной полости.Подозреваемого, как уточняет "Нижегородская правда", задержали через несколько часов — им оказался 58-летний местный житель.