В чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали. Россиянам досталось серебро.

В чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали. Россиянам досталось серебро.Первый период прошел при игровом преимуществе сборной России, но завершился со счетом 0:0. Первая шайба была заброшена в середине второй 20-минутке. Никита Александров в большинстве подправил шайбу в сетку после броска защитника Егора Замуды. Канадцы отыгрались через минуту, когда имела на площадке на двух хоккеистов больше. Гол на счету Дилана Козенса. Но наш капитан Григорий Денисенко добил шайбу в ворота. После двух периодов сборная России впереди 2:1.В середине третьего периода Максим Соркин забросил третью шайбу. Казалось, золотые медали достанутся сборной России. Но рикошет от конька Коннора Макмайкла и канадцы сократили отставание. Затем Барртет Хэйтон реализовал численное преимущество и сделал счет равным. А за три минуты до конца основного времени Экил Томас впервые вывел сборную Канады вперед.Сборная России отчаянно пыталась спасти игру, но удача была на стороне сборной Канады, которая стал первым чемпионом мира в новом году. Это 18 чемпионский титул "кленовых листьев". Российская команда в десятый раз завоевала серебряные награды.