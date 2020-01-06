Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате частичного обрушения здания железнодорожного вокзала в восточной части Индии. Люди были травмированы разлетевшимися в разные стороны обломками.

Вечером в минувшую субботу, 4 января, на железнодорожной станции в городе Бурдван, расположенном в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, произошло частичное обрушение здания вокзала.Судя по кадрам, сделанным очевидцами, ЧП не стало неожиданностью для собравшихся. К тому моменту, когда рухнула крыша над входом в здание и часть фасада, у вокзала скопилось значительное количество людей, ожидавших дальнейшего развития событий.Тем менее, к моменту обрушения далеко не все зрители сумели оказаться на безопасном расстоянии – как сообщают местные СМИ, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили шесть человек.Двое пострадавших были госпитализированы, остальным травмированным необходимая медицинская помощь была оказана на месте.