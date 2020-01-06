В полицию поступила информация о том, что неизвестная женщина предлагает к продаже предметы, схожие с наградами СССР...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в попытке сбыта медалей.В полицию поступила информация о том, что неизвестная женщина предлагает к продаже предметы, схожие с наградами СССР.При попытке сбыта медалей сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 52-летнюю москвичку. У злоумышленницы изъяты медали: «За безупречную службу III степени»; «Ветеран труда»; «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «50 лет Вооруженных Сил СССР». Проведенной экспертизой установлено, что изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60