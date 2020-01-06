Продолжаются поиски рыбаков, которые из-за поломки машины около суток не могут выбраться из леса в Свердловской области, передает телеканал Россия 24.

Продолжаются поиски рыбаков, которые из-за поломки машины около суток не могут выбраться из леса в Свердловской области, передает телеканал "Россия 24".О рыбаках, застрявших в лесу, накануне вечером сообщил местный житель. Он возвращался с рыбалки в районе поселка Ликино (северо-восток Свердловской области) на снегоходе и встретил группу рыбаков на трех автомобилях. У одной из машин возникли неполадки в 10 километрах от поселка.Ночью спасатели выдвинулись на поиски рыбаков. Им предстоит преодолеть порядка 100 километров до предположительного места нахождения рыбаков.Ранее сообщалось, что в соседней Башкирии спасатели освободили из снежного плена шестерых рыбаков.