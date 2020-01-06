В конце декабря через Керченский пролив начали курсировать железнодорожные составы. О поездах по Крымскому мосту много положительных отзывов. Но есть и те, кто сильно разочаровался.

В конце декабря через Керченский пролив начали курсировать железнодорожные составы. О поездах по Крымскому мосту много положительных отзывов. Но есть и те, кто сильно разочаровался.Оператор перевозок решил сделать подарок первым пассажирам поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым. Как сообщало агентство РИА Новости, люди получат фирменный подстаканник "Таврия".После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Сети появилось множество фотографий тех самых подстаканников. Разместил такие снимки и пользователь соцсети "ВКонтакте" Илья В. "Вот только из моего первого поезда его (как обещали изначально) сначала подарили либо самым "VIPам", либо за 1990 р." – возмущается мужчина ( здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).По его словам, за фирменные подстаканники пассажиры поездов устраивали скандалы. В итоге в качестве подарка люди получили беспроводные наушники, рассказал Илья В."Мне эти подстаканники нафиг не сдались. Что есть он у меня, что если бы у меня его не было. Так что дело не в обиде. Дело в принципе", – подчеркнул пользователь Сети.Поезда через были запущены 23 декабря. Составы следуют из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей.В дальнейшем через будут проложены новые железнодорожные маршруты. Полуостров свяжут с городами Поволжья, Урала и Сибири.