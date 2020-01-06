Руководство клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс приняло решение вызвать в основную команду российского вратаря Игоря Шестеркина. Россиянин в нынешнем сезоне выступает в Американской хоккейной лиге за Хартфорд Вулф Пэк.

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" приняло решение вызвать в основную команду российского вратаря Игоря Шестеркина. Россиянин в нынешнем сезоне выступает в Американской хоккейной лиге за "Хартфорд Вулф Пэк".О вызове Шестеркина из фарм-клуба "рейнджеров" сообщил официальный сайт НХЛ. В текущем чемпионате АХЛ 24-летний вратарь провел 23 игры. Его коэффициент надежности составляет 1,93 шайбы за матч.Российский вратарь был выбран "Нью-Йорк Рейнджерс" на драфте в 2014 году. Весной прошлого года с ним подписали контракт новичка.Отметим, что одним из голкиперов американской команды является его соотечественник Александр Георгиев.