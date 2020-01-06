Три человека пострадали в результате обстрела зелёной зоны Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщают иракские СМИ.

Три человека пострадали в результате обстрела "зелёной зоны" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщают иракские СМИ.По данным источников, в этом районе разорвалось порядка пяти снарядов. Один из них попал в жилой дом напротив дипмиссии, передает телеканал "Россия 24".Вместе с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над Багдадом подняли вертолеты вооруженных сил США.